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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رضا عبد السلام أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم: لم أتوقع انتخاب اسمي رئيسًا للإذاعة

صدى البلد

قال رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرأن الكريم ، إن  لم اتوقع أنتخاب اسمي رئيساً لإذاعة القرأن الكريم و تعييني كان مفاجأة لي و كأنه حلم و أصبح حقيقة و أتمني أن اكون دائماً عند حسن ظن الناس.

وأوضح "  رضا عبد السلام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المصري أفندي" المذاع على قناة " المحور"، أن قال لي محمد نوار رئيس الإذاعة إنه أختارني لتاريخي المهني وتاريخي الوظيفي .

وأكد رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرأن الكريم ، أنه يعلم كل كبيرة و صغيرة فى إذاعة القرأن الكريم و عمل مذيع هواء لمدة 25 عامل و قدم جميع انواع البرامج ، مضيفاً أن تلقي زملائي قرار تعييني للإذاعة بترحاب بحب شديد و يوجد بيني و بين زملائي علاقة طيبة جداً.

في سياق أخر، قال الإذاعي الكبير رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم، شرف لكل من يتولاه، وذلك لما لها من قيمة ومكانة كبيرة في مصر والعالم الإسلامي، فهي الإذاعة الأولى في العالم الإسلامي منذ عام 1964، موضحا أن للإذاعة رسالة ممتدة وبغض النظر عن رئيسها، فإن الجميع في النهاية يكمل المسيرة ويساعد في إرساء رسالة إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف عبد السلام خلال تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن رحلة انضمامه لإذاعة القرآن الكريم كانت صعبة للغاية، فقد تقدم للاختبار في المرة الأولى ورفض، وعمل بعدها في إذاعة وسط الدلتا في طنطا لمدة عامين، ثم بعد ذلك تقدم مرة أخرى للإختبار ونجح في النهاية بالمثابرة والاجتهاد.

ولفت إلى أن القرآن الكريم أساس الإذاعة إلى جانب برامج الحديث الشريف والسنة النبوية المطهرة، موضحا أن لديه أفكارا تتعلق بإدخال تلاوات جديدة للقراء الموجودين حاليا، واستكمال مسيرة تجديد البرامج، وعمل برنامج خاص للشباب، والتركيز على تلك الفئة، وأيضا الاستعانة بكبار الأساتذة في كل التخصصات وعلوم القرآن والدين لـ تقديم محتوى إعلامي إسلامي راقي.

وأكد أن «هناك خطة لعمل برامج قصيرة المدة ومركزة لـ كبار المتحدثين في كل المجالات على أن تكون تلك البرامج في اللغة والعلوم الإنسانية والقرآن وتكون مركزة وبين الفقرات لمناقشة المشاكل الاجتماعية ومحاولة إيجاد حل لها".

ونقدم في السطور التالية عدد من النماذج المشرفة من ذوي الهمم، الذين خطفوا قلوب وعقول جميع من سمع عنهم أو قرأ قصصهم وتعرف لما واجهوه من صعاب تغلبوا عليها رغم الإعاقة.


 

رضا عبد السلام القران الكريم

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