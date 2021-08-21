زاخاروفا: العقوبات البريطانية المفروضة ضد روسيا "غير شرعية"

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العقوبات، أحادية الجانب التي فرضتها بريطانيا على روسيا على خلفية قضية أليكسي نافالني "غير شرعية".

وقالت زاخاروفا - في منشور على "تلجرام" نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الجمعة/ "إن روسيا كانت قد دعت بريطانيا وشركاءها مرارا لتقديم الأدلة المتعلقة بقضية نافالني، لكنهم ما زالوا يتجاهلون تلك الدعوات".

وأضافت أن "الخيال بشأن الأسلحة الكيميائية أمر تقليدي للخارجية البريطانية"، داعية "للعمل النزيه" في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتابعت:"أما بخصوص نظام العقوبات، فإن القيود أحادية الجانب غير شرعية، إذ أنها لم تحظ بموافقة مجلس الأمن الدولي".

وأكدت زاخاروفا أنه يجب على بريطانيا أن "تحاسب مسؤولي الأجهزة الأمريكية المعنية لعدم تنفيذهم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تنص على إتلافها".

وجاء ذلك تعليقا على فرض بريطانيا عقوبات على 7 مواطنين روس يقال إنهم موظفون في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، على خلفية قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني العام الماضي.