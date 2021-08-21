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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. شاهد أحدث ظهور لـ درة برفقة زوجها

صدى البلد

نشرت الفنانة درة، صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال  حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت درة بإطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان طويل باللون الفوشيا  برفقة زوجها ، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها .

إطلالة أنيقة لـ درة في أحدث ظهور

عرض حكاية غالية لـ درة في هذا الموعد

و كانت قد بدأت درة  تصوير حكاية جديدة من مسلسل "زي القمر" والذي يدور في حكايات منفصلة يتم عرض كل منها في قناة مختلفة من قنوات شركة المتحدة.

 

الحكاية تقع في خمسة حلقات بعنوان "غالية " وهو إسم شخصيتها في العمل ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم وسينرجي.

 

ويشارك درة بطولتها كل صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد  سنوات منذ قدما معا عدد من الاعمال التي نجاحا جماهيريا  كبيرا  هي "العار" والريان"، وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة والتي حققت ثناءا نقديا وجماهيريا    مثل "الشارع اللي ورانا" وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك، ومسلسل بلا دليل.


وكانت الحكايات السابقة من “زي القمر” قد لعبت بطولتها النجمات إلهام شاهين وليلى علوي وجومانا مراد.

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