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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات نارية فى الدورى.. الاتحاد والإنتاج الحربي وغزل المحلة والبنك الأهلي

مباراة الاتحاد السكندرى
مباراة الاتحاد السكندرى والانتاج الحربي

تقام اليوم السبت فى تمام الساعة السابعة مساءا مباراتين من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة 32 فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

 

الاتحاد والإنتاج

يلتقي الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربي، السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وقررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعيين الحكم أحمد العدوى لإدارة مباراة الإنتاج الحربى و الاتحاد السكندرى.

 

وتلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن ضربة قوية قبل مواجهة الإنتاج الحربي المقبلة.

 

جاء ذلك بعدما تأكد غياب محمود رزق، مدافع الفريق، عن المباراة بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

 

الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها أحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه مثلها  فيما حل الانتاج الحربي فى المركز الأخير برصيد 31 نقطة.

 

 وتغلب فريق الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني حسام حسن على الانتاج الحربي فى مباراة الدور الأول التى جمعت بينهما بهدفين دون رد في المباراة على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

صراع القاع

 

يواجه نادي البنك الأهلي بقيادة خالد جلال نظيره نادي غزل المحلة الذى يقوده فنيا خالد عيد اليوم السبت على ملعب استاد بتروسبورت فى تمام الساعة السابعة مساء ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز وتم تعيين الحكم محمد معروف لمباراة غزل المحلة والبنك الأهلى.

 

ويحتل نادي غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بعد أن لعب 31 مباراة، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر فى 11 لقاء، وسجل مهاجموه 26 هدفًا، وتلقت شباكه 38 هدفا.

 

بينما يحتل نادي البنك الأهلي المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وخسر فى 11 مباراة وتمكن مهاجموه من تسجيل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 42 هدفًا.


 

 

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