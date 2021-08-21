عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 من أسرة واحدة في حريق شقة ببني سويف

حريق في شقة
حريق في شقة

أصيب زوج وزوجته واثنان من الأبناء، اليوم السبت، فى حريق نشب بشقتهم بمدينة بنى سويف، وتم السيطرة على الحريق، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بالدور الثاني بمدينة بنى سويف، والذى وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

الضغط ارتفع| حبوب جنسية تقضي على حياة مواطن في بني سويف

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، فيما انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة.

 

وتبين أن المصابين وهم الأب "أحمد.م.ح" 50 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات، وزوجته "امال.ق.م" 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وسحجات وكدمات، واثنين من الأبناء وهما "فاطمة" 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وسحجات، و"أسماء"16 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وجرح بالرأس.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

بني سويف الداخلية المستشفى وزير الداخلية الحماية المدنية مدينة بني سويف سيارات

موضوعات متعلقة

الضغط ارتفع| حبوب جنسية تقضي على حياة مواطن في بني سويف

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 21 أغسطس 2021

عالم فرنسي أيده ترامب معرض لفقدان منصبه.. فماذا كان علاجه لـ كورونا

شبح يحصد الأرواح.. ماذا حدث داخل العقار المنهار بمنطقة السجن القديم في دمنهور؟

الإسكان: 1 سبتمبر المقبل.. بدء تسليم دفعة جديدة من «سكن مصر» بـ دمياط الجديدة

معتدل رطب ليلا.. حالة الطقس اليوم السبت 21/8/2021 فى مصر

استعدادات في روسيا لبدء تجارب سريرية للقاح لكورونا يؤخذ عبر الأنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

عبدالحفيظ وموسيماني ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

حد أدنى 200 جنيه للإيجار.. 7 تعديلات مرتقبة بقانون الإيجارات القديمة

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

عمرو أديب: الزمالك أول نادي فى التاريخ بيفقد نص جمهوره بعد الفوز بالدوري

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

مصرع 3 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

تركت حزنا شديدا.. قصة سيدة نعاها شيخ الأزهر

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ