بعد توافد السياح على المنيا.. تقرير يعرض تاريخ “الأشمونين” عاصمة الإقليم الخامس لمصر.. شاهد

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، تقريرا عن منطقة " الأشمونين " الأثرية ، وهي تقع على بعد 8 كم شمال غرب ملوي ، وكانت عاصمة الإقليم الخامس من أقاليم مصر العليا ، واشتق اسمها من " خمنو " بما يعني رقم ثمانية .

وجاء في التقرير أن كهنتها كانوا أصحاب نظرية خلق الكون بواسطة ثمانية آلهة ، وأصبحت الكلمة في القبطية " شمون " ثم أصبحت العربية " الأشمونين ".

وعرفت في اليونانية باسم " هرموبوليس " أي مدينة الألهة " هرمس " الذي ربط اليونانيون بينه وبين المعبد المصري.

الأشمونين وتونا الجبل.. وفد سياحي إنجليزي في ضيافة عروس الصعيد

واصلت الوفود السياحية توافدها علي محافظة المنيا نظرا لأهميتها التاريخية بما تحتويه من معالم أثرية شاهدة علي فترات هامة من التاريخ وخاصة الفرعوني ، حيث استقبلت عروس الصعيد وفدا سياحيا من دولة انجلترا لزيارة منطقة تونا الجبل ، المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهًا مدير إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترًا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو مترًا من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.