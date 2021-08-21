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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عالم فرنسي أيده ترامب معرض لفقدان منصبه.. فماذا كان علاجه لـ كورونا

العالم الفرنسي
العالم الفرنسي

قد يفقد العالم الفرنسي الشهير وعالم الفيروسات ديدييه راولت - الذي روج لعقار هيدروكسي كلوروكين - منصبه كرئيس لمعهد الأمراض المعدية في مرسيليا بعد أن قال رئيس نظام المستشفيات في المدينة إن الوقت قد حان للعثور على خليفة له.
روّج ديدييه راولت لعقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا كعلاج رخيص لفيروس Covid-19 في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونظيره البرازيلي جاير بولسونارو إلى هذه الطريقة دون دليل.

وجدت العديد من الدراسات، بما في ذلك دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، أن هيدروكسي كلوروكين غير فعال في علاج كوفيد -19.

حظرت فرنسا استخدام العقار في مايو 2020.

يرأس راولت معهد الأمراض المعدية (IHU) في مستشفى جامعة مرسيليا الذي تقوم وكالة الأدوية الفرنسية حاليًا بالتحقيق في دراساته السريرية.

صرح البروفيسور جان لوك جوف، رئيس اللجنة الطبية بالمدينة، لصحيفة “لوموند” الفرنسية، بأن راولت البالغ من العمر 69 عامًا طلب الاستمرار في منصبه في المستشفى بدوام جزئي، لكن اقتراحه لن يتم قبوله.

قال فرانسوا كريميو، رئيس نظام مستشفيات مرسيليا، للصحيفة إنه ليس من المعقول أن يستمر عالم الفيروسات في IHU بمجرد توقفه عن إجراء أبحاث جامعية.

ومن المقرر أن يبدأ هو وغيره من كبار المسئولين التنفيذيين الطبيين  إجراءً في سبتمبر للعثور على خليفة للعالم البالغ من العمر 69 عامًا.

شخصية مثيرة للجدل
طور راولت شخصية مناهضة للمؤسسة وينظر إليه البعض على أنه بطل محلي في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا التي تفتخر باستقلالها عن الأرثوذكسية الباريسية.

وانتشر هاشتاج #TouchePasARaoult (ارفعوا أيديكم عن راولت)  على “تويتر”.

يحظى عالم الفيروسات بتأييد قوي بين معارضي بطاقة الصحة الفرنسية، ولا سيما السياسي اليميني المتشدد فلوريان فيليبوت الذي أطلق عريضة لدعمه.

أصدر راولت مقاطع فيديو على قناة IHU على YouTube طوال فترة الوباء، حيث جذب أكثر من نصف مليون مشترك وناقش عودة الوباء بين الأشخاص الملقحين.

وبينما أعلن دعمه لـ "التطعيم المنهجي للعاملين الصحيين"، بدا أن أحد  مقاطع الفيديو التي نشرها يلقي بظلال من الشك على فعالية التطعيم كسلاح لمكافحة الوباء.

قال جان لوك جوف إن عالم الفيروسات كان يقدم "شحذًا إلى منظري المؤامرة ومناهضي التطعيم"، مشيرًا إلى أن حوالي 95 بالمائة من مرضى كوفيد في العناية المركزة في المستشفيات الفرنسية لم يتم تطعيمهم.
 

منظمة الصحة العالمية فرنسا الصحة العالمية دونالد ترامب فيروس الرئيس الأمريكي فيروسات رئيس اللجنة الطبية الأمراض المعدية الرئيس الأمريكي السابق YouTube بولسونارو

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