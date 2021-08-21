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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معامل التنسيق بجامعة طنطا تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة خصصت معامل نوادي التكنولوجيا بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي ومعامل الحاسبات بكلية الصيدلة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022 /2021، لتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد.

أضاف رئيس جامعة طنطا تخصيص فريق من الإداريين المختصين لتسهيل مهمة الطلاب ومساعدتهم في التسجيل وإدخال بياناتهم ورغباتهم بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى توفير أماكن لاستراحة الطلاب وأولياء الأمور تمهيدًا لدخولهم مكاتب التنسيق.

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أشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتي يوم 25 أغسطس الجاري، على أن يكون الوقت المحدد لعملية التنسيق اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الأولى.

وشدد الدكتور محمد حسين، على ضرورة التزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية وإرشادات الجامعة من ارتداء الكمامة وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج، وقياس درجات الحرارة، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن الحد الأدنى للمرحلة الأولي للشعبة العلمية "علمى علوم" 362.5 درجة فأكثر أى بنسبة 88.41 %، و 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80 % للشعبة العلمية "علمى رياضة"، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أى بنسبة 65.73 %.

جامعة طنطا تنسيق الكليات لتسجيل رغباتهم المعامل المركزية

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