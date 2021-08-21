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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات الشيوخ: حياة كريمة ستمثل نقلة مختلفة بملف التحول الرقمي

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن جهود الدولة نحو التحول الرقمي، لا تقف عند حدود المدن أو عواصم المحافظات، ولكن تمتد لتصل كل قرى وأرياف مصر.

 

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مبادرة حياة كريمة والتي تشمل كل محافظات الجمهورية وضعت نصب أعينها ملف التحول الرقمي من خلال تبني "رقمنة ريف مصر"، مؤكدا أن رصد 5.8 مليار جنيه لتنفيذ مشروع الألياف الضوئية خلال 18 شهرا فقط يمثل طفرة كبيرة في تطوير خدمات الانترنت وشبكات الاتصالات.

 

وأوضح عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، أن الاعتماد على توصيل شبكات الألياف الضوئية للاعتماد عليها في مستقبل إنجاز كبير يحسب للحكومة المصرية وسعيها نحو شمول التحول الرقمي لكل مكان في الدولة.

 

ولفت حسانين توفيق، أن الاهتمام بملف الاتصالات واستخدام التكنولوجيا الحديثة يساهم في تحسين الخدمات المقدمة على النحو الأفضل، مؤكدا أن تحسن الخدمات يزيد من ثقة المواطنين في خطة التحول الرقمي.

 

ودعا عضو مجلس الشيوخ، جموع المواطنين للاستفادة القصوى من كافة الخدمات المقدمة إليكترونيا، لاسيما وأن هناك تطور ملحوظ في جميع الخدمات.
 

حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التحول الرقمي مجلس الشيوخ الانترنت

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