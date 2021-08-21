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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل خبير إيراني ومعه تسعة آخرين في اليمن

الجيش اليمني - ارشيفي
الجيش اليمني - ارشيفي

تمكنت غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي بمحافظة مأرب، شرقي البلاد من قتل خبير إيراني ومعه تسعة آخرين ينتحلون رتبة عقيد . 


ومن جانبه ، ذكر معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "إن حيدر سيرجان أحد الخبراء الإيرانين ومعه تسعة آخرين منهم موسى القحازي وأحمد السحاري، قتلوا يوم أمس إثر غارة للتحالف في جبهة صرواح، غربي مأرب". 
وأشار إلى أن هذه الخسائر "تؤكد حجم مستوى الانخراط الإيراني ودورها المزعزع لأمن واستقرار البلاد".
 
وبيًن الإرياني، بأن الخبير حيدر سيرجان، "يعمل في مجال التدريب والتأهيل، وهو خبير في إعداد الخطط التكتيكية القتالية وعمل خبيراً في جبهات الساحل الغربي حتى 5 يونيو  الماضي، من ثم جرى إرساله إلى جبهات مأرب".

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اليمن.. إحباط هجوم جوي للميليشيات الحوثية بطائرة مفخخة على صعدة

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وزير خارجية اليمن: وقف التصعيد العسكري للحوثيين السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في بلادنا


واعتبر المسؤول الحكومي، أن إرسال إيران مئات الخبراء من الحرس الثوري، وقيادة العمليات العسكرية ميدانياً، وتهريب مختلف أنواع الأسلحة ومنها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، يؤكد طبيعة المعركة باعتبارها امتداد للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة وترسيخ نفوذها". 


وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسئوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين". 

اليمن ميليشيات الحوثي ايران وزير الاعلام غارة جوية

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