الدكتورة داليا عزام تحصد المركز الأول في جائزة الشباب العربي المتميز

حصدت الدكتورة داليا سعيد عزام مسئول علاقات خارجية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو لجنة حقوق الانسان بالوزارة ، المركز الاول في جائزة الشباب العربي المتميز ، على مستوى الوطن العربي فى المجال الثقافي الأدبي (الأدب المقارن) ، والتي ينظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في نسختها الثانية عشرة برعاية كريمة من جامعة الدول العربية، وذلك ضمن احتفال الشباب العربي باليوم العالمي للشباب.

وتعد الدكتورة داليا عزام كاتبة حاصلة على دكتوراه فى الآداب والعلوم الانسانية مع مرتبة الشرف الاولى، ولديها مؤلفات وابحاث تخص الشأن العربي ، شاركت بها فى العديد من المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، وحصلت علي العديد من التكريمات والجوائز علي المستوي المحلي والدولي، ومنها جائزة التميز لاتحاد الشباب الافريقي في الآداب والعلوم الانسانية.

وأسهمت الدكتورة داليا عزام في العديد من الندوات والمؤتمرات برفع الوعي بالقضايا العربية والافريقية ، وكذا صياغة بروتوكولات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومات عددا من الدول الافريقية والعربية والاوروبية والاسيوية، لبناء قدرات النشء والشباب وتطوير مهاراتهم وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بالاضافة الي تنمية العلاقات بين الدول من خلال الشباب.

ومثلت الدكتورة داليا عزام جمهورية مصر العربية كرئيس للوفود فى العديد من الدول العربية والأوربية والآسيوية، وكممثل رسمي لوزارة الشباب والرياضة لتوقيع بروتوكولات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومات تلك الدول، وأسهمت داليا عزام في العديد من الاستشارات في مجالي الشباب والنشء مع تلك الدول.