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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كتف محمد صلاح يحرمه من هدف أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

ألغى حكم الفار هدف محمد صلاح لاعب ليفربول في شباك فريق بيرنلي في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا علي ملعب أنفيلد  ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومازال فريق ليفربول متقدما بهدف من صناعة تسيميكاس سجلة جوتا في الدقيقة 18 من عمر اللقاء  

واحتسب الحكم تسلل على محمد صلاح بسبب تقدم “ كتفه”  على خط التسلل . 

تشكيل ليفربول أمام بيرنلي 


حراسة المرمى أليسون

خط الدفاع: أرنولد  - فان دايك - ماتيب -  تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون- كيتا - إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو - ماني - جوتا.

أرقام يستهدفها محمد صلاح أمام بيرنلي 
ويخوض ليفربول بمشاركة محمد صلاح هذا اللقاء بعد فوزه في الجولة الأولى على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة بينما خسر بيرنلي في الجولة ذاتها أمام برايتون بهدفين لهدف.


وإذا ما تمكن محمد صلاح نجم ليفربول من إحراز هدفين في شباك بيرنلي، بمباراة اليوم سوف يصل إلى الهدف رقم 100 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح شارك في 159 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بينهم 13 مباراة مع تشيلسي و 146 مباراة مع ليفربول وسجل خلالها 98 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح إذا سجل هدفين في شباك بيرنلي، سيصل إلى 100 هدف في مسابقة البريميرليج، ليكون أول لاعب مصري يدخل نادي المائة في الدوري الإنجليزي وثاني لاعب إفريقي بعد الإيفواري ديدييه دروجبا.

يصبح محمد صلاح حال تسجيله هدفين اللاعب رقم 30 الذي يُسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتساوى مع ماتيو لو تيسيي أسطورة ساوثهامبتون الذي سجل 100 هدف في 270 مباراة.

محمد صلاح ليفربول بيرنلي الدوري الإنجليزي

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