نظام الإنعاش القلبي الرئوي.. تعرف على آخر تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل

قال أسامة حسين، المدير الطبي لـ مستشفى النصر للتأمين الصحي ببورسعيد، إن المستشفى الأولى في مصر والتى تحصل على معايير اعتماد المنشأة في مصر، متابعا: العنصر البشري داخل المنظومة مدرب على استخدام كافة النظم الطبية الحديثة.

وأضاف “أسامة حسين” خلال حواره ببرنامج “مصر بتبني” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن مستشفى النصر تقوم بتدريب كافة العاملين بها على أساسيات الصحة والتعامل الطبي الصحيح، منوها إلى أن التأمين الصحى الشامل حاليا يضم نظام طبي جديد وهو الإنعاش القلبي الرئوي.



وأوضح أن نظام الإنعاش القلبي الرئوي أصبح متاح داخل كافة مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددا على أن فكرة تنقل المرضى من محافظات إلى أخرى انتهت.



وأكمل: منظومة التأمين الصحي الشامل تضم كافة التخصصات الطبية، ولهذا فكرة التنقل انتهت، مسترسلا: المنظومة تضم كافة تخصصات علاج الأطفال.



وشدد على أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي كافة الخدمات الطبية بداية من الكشف الطبي إلى الحراجات الكبري، منوها إلى ان توفر العلاج الأمثل باقل التكاليف.



في سياق آخر: أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمنشآت الصحية هي الركيزة الأساسية لنجاح منشآت الهيئة في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس هيئة الرعاية الصحية مع مديرو أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، وذلك لمناقشة خطط تشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال الفترة القادمة، والعمل على توحيد نظم تشغيل كافة فروع الهيئة والمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها؛ بما يحدث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها بالمحافظات، وبما يؤثر بالإيجاب على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمتعاملين.

وأوضح بيان لهيئة الرعاية الصحية، اليوم، أن رئيس الهيئة استمع إلى خطط مفصلة من مديرى الأفرع موضحة آليات العمل خلال الفترة القادمة لضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ولكافة المتعاملين وفقًا لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار البيان، أن رئيس الهيئة أكد على توفير خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة الأولية والثانوية والثالثية بإحترافية وجدارة إكلينيكية، والاستعانة بأحدث التكنولوجيات والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، والتي تحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، وييسر حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، وبما يضمن الشفافية والنزاهة والعدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المواطنين، كأحد أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.



