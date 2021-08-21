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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد صلاح يوجه رسالة عنيفة لـ جنش ويكشف سر تتويج الزمالك بالدوري

صدى البلد

أكد محمد صلاح نجم ومدرب الزمالك السابق أن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق ارتكب خطًأ فادحًا بما فعله أمس قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

 

وأضاف محمد صلاح في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق هو الوحيد الذي يمتلك الحق في تحديد حارس المرمى المشارك في المباراة، مشددا على أن جنش ليس من حقه الاعتراض أو الغضب 

 

وأوضح أن توقيت ما حدث زاد من الأزمة خصوصا وان المباريات الاخيرة من الدوري مهمة وفاصلة وستحسم بطل الدوري لهذا الموسم.

 

وأشار إلى أن شيكابالا قائد الفريق يسعى لحل أزمة كارتيرون وجنش، مشددا على أن حارس مرمى الزمالك ذكي وسيتخذ القرار الصائب بالاعتذار لـ كارتيرون.

 

وتابع محمد صلاح أن الزمالك طوال الموسم قدم أداءً مختلفاً، مشددا على أن معسكر الفريق في الاسكندرية ساهم بشكل كبير في تطوير أداء اللاعبين ونيل قسط من الراحه وهو ما انعكس على اداء اللاعبين عقب ذلك 

 

وأكد أن الأهلي عاني من ضغط مباريات شديد خلال الفترة الاخيرة بالاضافة لصعوبة إيجاد بديل لـ قفشه ومحمد شريف وهو ما زاد من الضغط على الفريق والجهاز الفني. 

 

وشدد محمد صلاح على أن الزمالك هو الاقرب للتتويج بـ لقب الدوري المصري لهذا الموسم 

 

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كتف محمد صلاح يحرمه من هدف أمام بيرنلي في الدورى الانجليزي

 

على جانب أخر غادر محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي نادي الزمالك، معسكر فريقه قبل لقاء سيراميكا كليوباترا مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

 

واستطاع نادي الزمالك تحقيق الفوز علي سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

 

واقترب الأبيض من حصد لقب بطولة الدورى المصري الممتاز، للمرة الـ 13 في تاريخه بفارق 4 نقاط حتى الآن عن غريمه التقليدي الأهلي ويتبقى مباراتين فقط .

 

القصة الكاملة لـ أزمة جنش مع الزمالك
 

كان جنش حصل علي وعد من باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بخوض مباراة سيراميكا كليوباترا بعدما لعب أبو جبل المباراة أمام وادي دجلة.

 

وفوجئ جنش بتواجده علي مقاعد البدلاء لمباراة سيراميكا كليوباترا، والاعتماد علي أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك.

 

وعلى إثر ذلك غادر جنش معسكر فريق الزمالك بالسويس قبل إنطلاق المباراة.

 

قرار كارتيرون  


وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك إيقاف اللاعب الفترة المقبلة وتحويله للتحقيق.

 

وقال كارتيرون ، خلال تصريحاته : الزمالك نادي كبير ، ويلعب من أجل المنافسة على جميع البطولات، ويجب أن تكون هناك عملية تدوير بين اللاعبين ويجب تقبل ذلك.

 

أول تعليق من رئيس نادي الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه سيتم عقد جلسة مع كارتيرون لمعرفة تفاصيل أزمة جنش وسيتم إتخاذ قرار بناءا علي توصياته .

 

وأضاف رئيس نادي الزمالك ، خلال تصريحاته : أى لاعب في صفوف نادي الزمالك يخطئ سينال عقابه ويجب أن يكون هناك التزام داخل الفريق.. الجميع داخل النادي يتبع مبدأ الثواب والعقاب من أصغر فرد لأكبرهم.

 

نائب رئيس نادي الزمالك

وقال محمد الإتربي نائب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك : تصرف جنش مرفوض تمام خصوصا وأنه حصل علي عدة فرص في الدورى المحلى ودوري الأبطال.

 

وأضاف : كارتيرون يعتمد سياسة التدوير في جميع المراكز ويجب احترام قراراته كما أن الفترة الحالية غير مناسبة لتلك الأفعال

الدوري المصري الزمالك محمد صلاح سيراميكا كليوباترا باتريس كارتيرون بطولة الدوري المصري الممتاز

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