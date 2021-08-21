"خلي موهبتك تتكلم".. الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن بالقليوبية

انطلق دوري مستقبل وطن في جميع مراكز القليوبية لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث، تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم».

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب عاطف ناصر امين الحزب بالقليوبية ورئيس لجنة الشكاوي والاقتراحات بمجلس النواب.

وقامت امانات الشباب بالتعاون مع جميع الامانات النوعية بالمراكز بتنظيم الدوري واعطاء الفرصة لجميع الفرق المشاركة.

ويتبقي ايام قليلة تفصلنا عن انطلاق تصفيات دوري مستقبل وطن علي مستوي القليوبية بعد ان تم تصفيات جميع المراكز ليبقي فريق واحد يمثل كل مركز بالمحافظة.