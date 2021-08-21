أخبار الرياضة.. كلوب يحسم مصير محمد صلاح.. وتفاصيل أزمة جنش في الزمالك

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية، والإفريقية، والعالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هدف ملغي لـ محمد صلاح..ليفربول يفوز علي بيرنلي بهدفين في الدوري الإنجليزي



وحقق فريق ليفربول الفوز علي منافسه بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز “ البريميرليج”.

وتقدم فريق ليفربول ، علي بيرنلي في الدقيقة 18 برأسية جوتا ، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 69 من زمن اللقاء .

فرج عامر: سموحة دخل موسوعة جينيس.. لدينا رؤية واضحة لجميع فروع النادي لعام 2030.. ونتعرض لظلم تحكيمي على مدار التاريخ

وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه حرص علي تغير معالم النادي منذ توليه المسئولية برفقة أعضاء مجلس الإدارة.



وأوضح أنه تم تغيير هوية النادي من نادي اجتماعي إلى نادي رياضي يشمل مختلف القطاعات الرياضية والفنية والاجتماعية وكافة الأنشطة المختلفة.

محمد صلاح يوجه رسالة عنيفة لـ جنش ويكشف سر تتويج الزمالك بالدوري



أكد محمد صلاح ، نجم ومدرب الزمالك السابق ، أن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق ارتكب خطًأ فادحًا بما فعله أمس قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وأضاف محمد صلاح ، في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق هو الوحيد الذي يمتلك الحق في تحديد حارس المرمى المشارك في المباراة، مشددا على أن جنش ليس من حقه الاعتراض أو الغضب .

تفاصيل أزمة مدافع المصري وطرده من معسكر الفريق بعد رباعية الأهلي



تعرض فريق المصري البورسعيدي للخسارة أمام منافسه النادي الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة، التي اقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

وشن محمد صالح مدافع فريق المصري هجوما عنيفا علي الجهاز الفني ومجلس الادارة، بعد خروجه من قائمة المباراة وعدم الاعتماد عليه بشكل اساسي خلال الفترة الماضية .

بعد إثارة وكيله للجدل.. كلوب يكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول



أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن إدارة الريدز، دخلت في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، لتجديد عقده مع النادي.

كان رامي عباس، وكيل محمد صلاح أثار جدلا بشأن مستقبل “مو”، عقب تألقه أمام نوريتش سيتي، في افتتاح الدوري الإنجليزي السبت الماضي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، "أتمنى أن يشاهدوا".

عقب الفوز أمام المصري .. قرار عاجل من الأهلي بشأن الفريق



أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن قرب تعاقد الفريق مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ من المؤكد وجود مهاجم جديد في الأهلي الموسم القادم ”.

اعتذر لزمايلك واقفل الموضوع.. ميدو يوجه رسالة لـ جنش| شاهد



وجه أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك السابق، رسالة لـ محمود جنش حارس مرمى الزمالك من خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وغرد ميدو: "زعلان من جنش جدا لاني بحبه وعارف انه جدع..الناس بتحبك يا جنش علشان عارفين إنك جدع نصيحتي ليك أوعى تفقد النقطة دي!! روح النادي اعتذر لزمايلك والجهاز واقفل الموضوع.. كل الزمالكاوية بيحبوك".