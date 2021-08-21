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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الحكومة السودانية بسبب منسوب مياه النيل.. تفاصيل

نهر النيل في الخرطوم
نهر النيل في الخرطوم

أطلقت الحكومة السودانية تحذيرا للمواطنين، بعد أن سجل منسوب نهر النيل الرئيسي انخفاضا،داعية إياهم للحفاظ على أرواحهم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا " أن "منسوب نهر النيل الرئيسي سجل اليوم 15 مترا و98 سم بانخفاض 12 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 20 سم عن منسوب العام الماضي، وسجل منسوب نهر عطبرة 15 مترا و29 سم بانخفاض 23 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 44 سم عن منسوب العام الماضي".

وأشار نقرير غرفة طواري الخريف بولاية نهر النيل إلى "هدوء الأحوال عموما بالمحليات وأنه يتم حصر الأضرار".

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وقال التقرير أن "الفاصل المداري يمر شمال شندى، والرياح جنوبية غربية مثيرة للغبار والأتربة".

وذكر  التقرير أنه يتعين على "كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم".

وسجلت الخرطوم اليوم 17.04 مترا أقل من أعلى منسوب بـ 62 سم، وسجلت عطبرة اليوم 15.98 مترا أقل من أعلى منسوب بـ 58 سم بينما سجلت شندي 17.86 مترا أقل من أعلي منسوب بـ 58 سم.

وسجل الإيراد عند الحدود السودانية الإثيوبية النيل الأزرق 611 مليون متر مكعب في اليوم، فيما سجل نهر عطبرة 563 مليون متر مكعب في اليوم والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب في اليوم.

وتوقع البيان إرتفاع الروصيرص-سنار بمعدل 5 سم، ارتفاع قطاع سنار-الخرطوم بمعدل 3 سم، وارتفاع قطاع شندي-عطبرة 3 سم.    بينما تشهد قطاعات الخرطوم-شندي، قطاع عطبرة-مروي وقطاع مروي دنقلا إستقرارا.

و تنبأ البيان بارتفاع منسوب النيل غدا الأحد في ود العيس 3 سم ليسجل 16.58 مترا.

وسجل منسوب مياه النيل الأزرق بمدينة سنجة صباح اليوم ارتفاعا طفيفا لليوم الثاني على التوالي اذ ارتفع 8 سنتمترات عن منسوب الأمس وبلغ اليوم 16،55 مترا مقارنة بمنسوب الأمس الذي كان 16،48 مترا وأمس الأول الذي كان 16،45 مترا وفقا لمقاييس ود العيس بولاية سنار.

وأوضح عبدالله محمد آدم وزير البنى التحتية المكلف رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الخريف لوكالة "سونا" أن "الزيادة جاءت بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من الولاية مما أدى إلى زيادة الوارد إلى النيل الأزرق فضلا عن زيادة الوارد من الديم ونقصان تصريف خزان سنار وترعتي الجزيرة والمناقل عن ماكان عليه الوضع من قبل إلا أنه أكد أن الأوضاع تحت السيطرة".

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