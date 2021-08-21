تكريم معلمي التربية الدينية المشاركين في دورة الأوقاف والتعليم

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المشتركة التاسعة لرفع مهارات معلمي التربية الدينية ، والتي عقدت على مدار يومين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية لعدد ( ٨٠ ) معلمًا ومعلمة.



أكد الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة على أهمية العبادة والمفهوم الصحيح للعبادة ، وأن العبادة تقتضي كل إصلاح ونفع للمجتمع ، وأن الرسالات جميعها ما أتت إلا لإصلاح المجتمعات فحيثما توجد المصلحة فثم شرع الله.

وفي ختام اللقاء تم تكريم جميع المعلمين المشاركين في الدورة بشهادات تقدير، بحضور الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم في تنمية مهارات المعلمين وبرعاية كريمة من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي.

