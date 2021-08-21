محمد السعدنى: الفن ملوش أمان.. وقررت فقدان الوزن لهذا السبب

كشف الفنان محمد السعدني، عن رأيه في الوسط الفني، قائلا:" الفن ملوش أمان ولازم يكون لدي شغل خاص بي كي اوفر مصدر دخل ثابت ".



وقال محمد السعدني في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" قررت أفقد الكثير من وزني لأنني تم حصري في أدوار كوميدية معينة وصحتي تأثرت بسبب الوزن الزائد واصبت بمرض السكر ".

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وأضاف محمد السعدني :" قررت فقدان الوزن كي أحافظ على صحتي وكي أتمكن من تجسيد شخصيات كثيرة مخختلفة عن بعضها البعض ".

وتابع محمد السعدني :" النقلة الحقيقية لي كانت في مسلسل أبو العروسة وقدمت أدوار مختلف عن شخصيتي".