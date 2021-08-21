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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| رابطة تجار السيارات توضح حقيقة مقاضاة التنمية المحلية.. وأفضل 5 سيارات هاتشباك بالسعودية.. براءة اختراع مكيف هواء من فيراري

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

للمغتربين.. أفضل 5 سيارات هاتشباك اقتصادية في السعودية

تعتبر السيارات الاقتصادية من أهم المركبات في توفير الأموال، بسبب قلة استخدامها للوقود، ولذلك يبحث عنها العديد من المواطنين، في مختلف دول العالم، وبالأخص في أسواقنا العربية.

 

رابطة تجار السيارات توضح حقيقة رفع قضية على التنمية المحلية

نفى المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، ما تردد من انباء عن تجهيز عدد من أصحاب معارض السيارات في مصر لرفع قضية ضد وزارة التنمية المحلية والمحافظات بسبب قرار نقل معارض السيارات ، مؤكدا أن المباحثات مازالت مستمرة بين الرابطة والجهات الحكومية المختلفة .

 

فاست آند فيوريس تستعد لطرح الجزء العاشر من السلسلة العالمية لسباقات السرعة

أعلنت عدد من التقارير الأجنبية ، أن الجزء العاشر من سلسلة أفلام فاست آند فيوريس والذى يعتبر قبل الأخير من سلسلة أفلام السرعة والاثارة ، سيبدأ تصويره في يناير 2022 ، على أن يتم إصداره في 7 أبريل 2023 .

 

شاهد.. براءة اختراع مكيف هواء مستقبلي من فيراري            

أعلنت شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الخارقة والفارهة ، عن براءة اختراع جديدة للتحكم في المناخ داخل المقصورة الرئيسية للسيارة ، والتي وصفته بانه سيتم استخدامه في السيارات المستقبلية .

 

تعرف على 5 سيارات مليونية داخل الأسواق الإمارتية

يعتبر السوق الإماراتي من أغنى الأسواق على مستوى العالم، في ضم العديد من الطرازات الفارهة والتي تصل الى بعض الأحيان ، بوجود نسخ حصرية فقط داخل هذا السوق .

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