نهائي البطولة العربية.. تعرف على سبب غياب أحمد حجازي عن المباراة

يفتقد اتحاد جدة السعودي، لخدمات محترفنا المصري أحمد حجازي صخرة دفاع الفريق، أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، اليوم السبت، ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط.

سبب غياب حجازي عن نهائي البطولة العربية؟

ويغيب حجازي عن نهائي البطولة العربية، بسبب تراكم الإنذارات، بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة أمام الشباب السعودي، وإنذار في الإياب.

وسافر حجازي رفقة بعثة فريقه، التي اتجهت إلى مدينة الرباط بالمغرب، لمساندة زملائه في النهائي المرتقب.

وتأهل الرجاء إلى نهائي البطولة العربية بعد فوزه على نظيره الإسماعيلي، بينما تأهل اتحاد جدة إلى الدور ذاته عقب الفوز أمام نظيره الشباب السعودي.