المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية للفنون والتصميم بالفيوم

أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة اليوم السبت وافق على إنشاء كلية للفنون والتصميم بجامعة الفيوم.

وتقدم الدكتور محمد سعيد أبو الغار، بكل الشكر والتقدير والاحترام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي واصفا إياه براعي العلم والعلماء، وكذلك الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأيضا الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة االدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات.

كما تقدم بخالص التهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم وإلى أهالي الفيوم الكرام، متمنيًا مزيدًا من التقدم والنجاح الذي يسهم في خدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي.