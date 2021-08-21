عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية للفنون والتصميم بالفيوم

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو الغار رئيس جامعة الفيوم

أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة اليوم السبت وافق على إنشاء كلية للفنون والتصميم بجامعة الفيوم.

 

وتقدم الدكتور محمد سعيد أبو الغار، بكل الشكر والتقدير والاحترام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي واصفا إياه براعي العلم والعلماء، وكذلك الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأيضا الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة االدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات.

 

كما تقدم بخالص التهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم وإلى أهالي الفيوم الكرام، متمنيًا مزيدًا من التقدم والنجاح الذي يسهم في خدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي.

 

جامعة الفيوم: مد موعد اختبارات القدرات حتى الاثنين المقبل

 

المجلس الاعلى الجامعات كلية الفنون والتصميم جامعة الفيوم

ترشيحاتنا

برلماني: دفع المواطن لأموال نظير انتظار سيارته أسفل منزله مخالف للقانون

تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات ذوي خلفية طبية للإشراف على منظومة التطعيم

بث الدوري الإيطالي مجانا .. في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تظلمات الثانوية العامة 2021 |التعليم تتلقى 107 آلاف تظلم في 4 ساعات

أسعار أقل وتقنيات أعلى.. شركات سيارات كهربائية صينية تتفوق على تسلا

موتورولا تستعد لإطلاق تحفتها الجديدة Moto G50 5G بإمكانيات مميزة.. مواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الاحتيال باسم بنك مصر| عقوبات رادعة لسارقي حسابات العملاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

تفاصيل أزمة مدافع المصري وطرده من معسكر الفريق بعد رباعية الأهلي

النائب العام يشكل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة في التحول الرقمي

تحذير عاجل من الحكومة السودانية بسبب منسوب مياه النيل.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو مسيئ .. 3 شباب يعتدون على مسن وزوجته بطريقة مهينة

فيديو جراف.. قصة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية من الألف إلى الياء

تعديلات مرتقبة .. زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة

تركت حزنا شديدا.. قصة سيدة نعاها شيخ الأزهر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ