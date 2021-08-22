عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تقترض 41.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

وزارة المالية
وزارة المالية

استمرت الحكومة في خفض معدلات اقتراضها من الجهاز المصرفي؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة خلال الاسبوع الجاري، للمرة الثالث علي التوالي بمعدل 1.5 مليار جنيه إضافية؛ ليصل إجمالي ما تم تخفيضه على مدار 3 أسابيع بقيمة نحو 3.5 مليار جنيه.

 

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية وحصل "صدى البلد" على تفاصيله، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.

 

المالية: نستهدف تسليم 300 سيارة ميكروباص شهريًا وفقًا لأسبقية الحجز

عبر الزمن.. تاريخ إنشاء وزارة المالية المصرية

وذكر التقرير أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 41.5 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 43 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.


وقال التقرير، إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع.


واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 31 مليار جنيه  بانخفاض قدرها مليار جنيه واحد عن الأسبوع الماضي، وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال اليوم الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

 

وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اليوم الأحد بقيمة 11 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما الخميس المقبل بقيمة 20 مليار جنيه.


وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ 10.5 مليار جنيه.

اقتراض في 3 أشهر


وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري إلى طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

 

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و247 مليار جنيه في يونيو 2021. 
 

الحكومة الجهاز المصرفي الفجوة التمويلية مال واعمال اخبار مصر عجز الموازنة الدين العام

موضوعات متعلقة

وزير المالية: تمكين الكفاءات النسائية بالمواقع القيادية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية

ترشيحاتنا

الأهلي يبدأ الإعداد للموسم المقبل عبر بوابة الجونة.. ورسائل نارية من سيد عبدالحفيظ

وزارة الهجرة تعلن تفاصيل الإعلان عن وظائف لمهندسي البرمجيات في ألمانيا

بينهم امرأة.. فوربس تنشر قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم

الدوري الإنجليزي| آرسنال يتحدى تشيلسي.. وتوتنهام بقيادة سانتو في ضيافة فريقه السابق

المرض يقتله بالبطيء.. طفل يحتاج لزراعة كلى بـ 700 ألف جنيه.. فيديو

انفوجراف| الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة عام 2021-2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبدالله السعيد لـ الزمالك

المناعة الطبيعية أم لقاح فيروس كورونا؟.. بيان هام من الصحة العالمية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية

أنفها زجاجية .. قصة دلافين الجونة التي سبحت مع المصيفين

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

19368 .. خط ساخن جديد لـ تظلمات الثانوية العامة 2021

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

يسبب السرطان .. تعرف علي أضرار حرق النفايات

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ