خالد الجندي: بعض أولياء الأمور يستخدمون أبناءهم وقودًا في الحرب على "التعليم".. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تفاوت العقول بين البشر أمر طبيعى وسنة من سنن الكون، وعلى أولياء الأمور ألا يعنفوا أبناءهم حال عدم تفوقهم في الدراسة سواء في الثانوية العامة أو غيرها في أمور الحياة، حتى لا يصاب الأبناء بحالة من الإحباط واستمرارهم في حالة الفشل.

وتابع الشيخ خالد الجندي: "ساعدوا أبناءكم ومد لهم يد العون وأخبروهم أنها ليست نهاية الكون.. اللى يذاكر في جو من الكافيهات والمهرجانات والساحل الشمالى والتيك توك ده خارق للطبيعة.. اعمل اللى عليك ومتصدعناش بقى الأمر كله لله".

وأضاف الجندى خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن بعض أولياء الأمور يستخدمون أبناءهم وقودًا في الحرب التي بينهم وبين التربية والتعليم، وهذا أمر مرفوض، حيث يتعمد بعض الأهالى أن يزرع في نفوس أبنائهم "المظلومية"، بعد عدم تفوقهم الدراسى، موضحًا أن ذلك يجعل الطالب يستمر في الفشل نظرًا لعدم بحثه عن الأسباب التي أدت به إلى هذه النتائج.



وتابع "الجندى": "من تفوق في الثانوية العامة ليس بمجهوده وإنما بتوفيق من الله.. ملكة أعطها الله سبحانه وتعالى للطالب النبيه وعلى الطالب أن يشكر الله عليها.. ازرعوا الأمل في نفوس أبنائكم واجعلوهم متفائلين بالمستقبل ولا تقطعوا الأمل في الله عز وجل".