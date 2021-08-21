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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدالله يكشف حقيقة رحيله عن النصر والخلافات مع إدارة العالمي

صدى البلد

كشف المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر السعودي حقيقة رحيله عن “العالمي” بعد استبعاده من المباراة الماضية.


وكتب حمدلله عبر حسابه على “تويتر”: نظرا لكثرة الكذب و الإفتراء من الصحفيين و الإعلاميين السييئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط".


وتابغ: “أنا لاعب محترف و عندي عقد مع فريقي النصر و أحترمه و أحترم تعاقدي مع النادي ، لم أساوم يوما فريقي و لن أساومه أبدا، فله فضل عليا كبير”.

وواصل: أنا مستمر في نادي النصر مادام عقدي ساري مع فريقي ، الحب الذي بيني و بين جماهير النصرالحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد، غيابي عن المباراة الماضية كان قرارا فنيا و أنا أحترمه".


واختتم: “مادمت حاملا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائما أسعى جاهدا لإسعاد جماهيره العاشقة ، أنتظر كذب و إفتراء آخر من المهرجيين و السلام عليكم ورحمة الله”.

 

كما كشف الوليد المهيدب، المتحدث الإعلامي لنادي النصر السعودي، عن حقيقة رحيل مهاجم الفريق، عبد الرزاق حمد الله.

 

وكان شقيق حمد الله، اثار الجدل بصورة للنجم المغربي، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، معلقًا: "حان الوقت لتجربة جديدة ونجاح جديد في بيئة صحية! بالتوفيق يا أخي".

 

كما أشارت تقارير إلى اقتراب عبد الرزاق حمدالله من تمثيل اتحاد جدة، خلال هذا الموسم.

 

ونشر المهيدب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “ تويتر” جاء فيها:" لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية."

 

وأضاف:"و لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي. والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية."

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد حمد الله في 2022، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر.

 

حمد الله صاحب الـ 30 عامًا، قدم مستويات رائعة مع النصر، منذ انضمامه له، قادمًا عام 2018، من صفوف الريان القطري.

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