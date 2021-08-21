أحمد سامى يعلن تشكيل سموحة لمواجهة الجونة

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الجونة مساء اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل سموحة كالتالي:-



الهاني سليمان، رجب نبيل ، محمود عزت ، شريف رضا ، محمد عبد المنعم ،محمود حليمو ، كناريا ، ، إسلام جمال مصطفي فتحي، أحمد عبد القادر ، محمد نادى.



ويسعى احمد سامى نحو الزخف نحو المركز الثالث على امل تعثر المنافسين.



واختتم فريق الكرة بنادي سموحة تدريباته مساء أمس الجمعة، استعداداته لمباراة الجونة المقرر لها اليوم في الدوري الممتاز.