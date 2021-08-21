أخبار الفن| أول صور من عقد قران أحمد سعد .. وفاة حماة محمد رمضان

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الفنية التي حازت اهتمام ومتابعة كثير من متابعيه، ولذا حرص الموقع على نشر هذه الأخبار مجمعة في السطور التالية:

شاهد... أول صورة من عقد قران الفنان أحمد سعد



احتفل الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني في جو عائلي اقتصر على حضور الأهل وعدد من الأصدقاء لاتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وفاة حماة محمد رمضان بعد حفل كامل العدد في الساحل الشمالي



توفيت منذ قليل والدة زوجة النجم محمد رمضان وتتواجد زوجة محمد رمضان حاليا في الساحل الشمالي برفقة أبنائها وزوجها.

وفور علمها بخبر وفاة والدتها تستعد زوجة محمد رمضان حاليا للعودة إلى القاهرة من أجل دفن والدتها ونقلها إلى مثواها الأخير.

تامر حسني لـ هنا الزهد: هنعمل دويتو مع بعض قريبا

كشفت الفنانة هنا الزهد من خلال أحد البرامج عبر السوشيال ميديا عن حبها للفنان تامر حسنى وحفظها لجميع أغانيه.

ونشر الفنان تامر حسني عبر خاصية استورى بحسابه بموقع انستجرام مقطع الفيديو التى تتحدث من خلال هنا الزاهد وعلق عليه :" والله ده شرف كبير ليا يا أستاذة هنا ،إن شاء الله نعمل دويتو قريب وانتى أهو ما شاء الله نجمة النجوم".



برومو جديد لفيلم 200 جنيه.. شاهد



نشر الفنان أحمد السعدني، برومو جديد لفيلم “200 جنيه" من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الأنستجرام”.

قررت الشركة المنتجة لفيلم 200 جنيه طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 25 أغسطس بدلاً من يوم 18 من الشهر ذاته .

4 صور لـ نيللي كريم مع زوجها في شهر العسل | خاص



حصل موقع صدى البلد الإخباري، على بعض الصور الخاصة للنجمة نيللي كريم برفقة زوجها هشام عاشور في أثناء قضائهما إجازة شهر العسل.

أحمد سعد ينشر صورا جديدة من عقد قرانه .. شاهد



نشر الفنان أحمد سعد، صورا جديدة من عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”.

ميرنا الهلباوى تتجاهل محمد عطية وتلغى متابعته بعد محاولته للصلح

ألغت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي متابعة خطيبها الفنان محمد عطية ومسحت كل الصور التي تجمعهما سويا من حسابها على إنستجرام، فهل انفصلا مرة أخرى".



غدا .. رامي صبري يطرح أحدث أغانيه "بيحرك في المشاعر"

يطرح الفنان رامي صبري غداً الأحد ؛ أحدث أغانيه "بيحرك في المشاعر"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية "بيحرك في المشاعر"، يتعاون فيها رامي صبري مع الملحن عزيز الشافعي، بعد الخلاف الذي حدث بينهما مؤخرًا. وهي من كلمات تامر حسين، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هاني محروس.