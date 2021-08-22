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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديوجراف|العام المقبل .. مصر تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية بدون تدخل خارجي

مصر تستعد لإطلاق
مصر تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن إطلاق 4 أقمار صناعية  مصرية 100% دون تدخل أجنبي في اطلاقها بهدف  الاستشعار من البعد والبحث العلمي.

وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تسعى إلى توطين وتطوير الاستخدام السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء أنظمة فضائية بتكنولوجيا مصرية خالصة تساهم في إعداد أجيال وكوادر علمية تنهض بالبلاد وتدعم الصناعة المصرية وتصل بها إلى المنافسة العالمية.

تجربة فضائية مصرية سابقة

قال محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إن الوكالة المصرية أنشئت عام 2018 وتم تفعيلها 2019 وخلال الفترة بين 2018 حتي 2019 اطلقنا قمرين إلي الفضاء وهم عبارة عن علبتين طول الواحدة منهم 10 سم .


وأضاف محمد القوصي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ما نشيت " الذى تقدمة الإعلامية رانيا هاشم علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن  هذين القمرين تم اطلاقهما بخبرة مصرية 100% ولم نستعن بأحد من الخارج 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اطلاق مصر 4 اقمار صناعية العام المقبل 2022  من خلال الفيديوجراف التالي:

وكالة الفضاء المصرية اقمار صناعية 4 أقمارصناعية وكالة الفضاء إطلاق

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