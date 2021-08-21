سموحة يتفوق على الجونة 2-1 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سموحة والجونة، بنتيجة 2-1 لصالح الموج الأزرق في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سموحة حتى تمكن محمد نادي من إحراز هدف تقدم سموحة في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول من خلال عدة تمريرات رائعة بين لاعبي سموحة لتصل الكرة لإسلام جمال على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مرر الكرة بشكل رائع لمحمد نادي داخل منطقة الجزاء ليتمكن من تسجيلها.

وتمكن مصطفى فتحي من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 21 من خلال ركلة جزاء ليعلن تقدم سموحة بثنائية نظيفة في الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 31 إشهار البطاقة الحمراء لحارس مرمي الجونة أحمد عادل بعد الرجوع لتقنية الفيديو ليتم إلغاء البطاقة الصفراء واشهار الحمراء بسبب التدخل العنيف على مهاجم سموحة.

وفي الدقيقة 49 أحرز كريم الطيب، الهدف الأول في شباك سموحة من خلال رأسية قوية ليقلص الفارق قبل إنتهاء الشوط الأول.

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من:-



الهاني سليمان، رجب نبيل ، محمود عزت ، شريف رضا ، محمد عبد المنعم ،محمود حليمو ، كناريا ، ، إسلام جمال مصطفي فتحي، أحمد عبد القادر ، محمد نادى.



ويسعى احمد سامى نحو الزخف نحو المركز الثالث على امل تعثر المنافسين.



واختتم فريق الكرة بنادي سموحة تدريباته مساء أمس الجمعة، استعداداته لمباراة الجونة المقرر لها اليوم في الدوري الممتاز