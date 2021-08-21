أخبار الزمالك|بشرى بعد هبوط الإنتاج الحربي.. رسالة عنيفه لجنش.. تبرع بـ10 ملايين

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

هبوط الإنتاج الحربي وأسوان رسميا.. والمنافسة تشتعل بين البنك الأهلي ووادي دجلة

هبط فريقا الإنتاج الحربي وأسوان رسميا إلى القسم الدرجة الثانية بعد تعادل مع الاتحاد السكندري وخسارة أسوان من بيراميدز بهدفين دون رد.

محمد صلاح يوجه رسالة عنيفة لـ جنش ويكشف سر تتويج الزمالك بالدوري

أكد محمد صلاح نجم ومدرب الزمالك السابق أن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق ارتكب خطًأ فادحًا بما فعله أمس قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

بعد وقفه لنهاية الموسم.. القصة الكاملة لأزمة جنش مع الزمالك

غادر محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي نادي الزمالك، معسكر فريقه قبل لقاء سيراميكا كليوباترا مساء أمس ، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

الزمالك راحة من التدريبات اليوم.. ويستأنف تدريباته غدا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، اليوم، السبت.



محمد الأتربي : أحد الجماهير تبرع بـ 10 ملايين جنيه لنادى الزمالك

أكد محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الزمالك أن أحد جماهير النادي الأبيض تبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإنتاج الحربي فى الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بنادى نادى الزمالك لمباراته القادمة الحاسمة فى التتويج بلقب بطولة الدورى الممتاز أمام نظيره الإنتاج الحربي.