بث مباشر .. برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بـ الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيك بلباو، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لمواصلة انطلاقته القوية في مسابقة الدوري الإسباني، بتحقيق الفوز على أتلتيك بلباو في مباراة الليلة، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا.

فريق برشلونة تغلب على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الافتتاحية، من مسابقة الدوري الإسباني، والتي شهدت تألق الدنماركي مارتن براثوايت، بتسجيل هدفين.

مباراة اليوم، الثانية لـ فريق برشلونة، بعد رحيل ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الجاري، في صفقة انتقال حر.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كل من:

في حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ممفيس ديباي - مارتن برايثوايت

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة:

تقام مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في تمام العاشرة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناة بي أن سبورتس 1 بريميوم، بتعليق علي محمد علي.