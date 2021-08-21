اهتمام الدولة بتنفيذ المدن الجديدة في الصعيد وتأثيرها على التنمية .. شاهد

قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنه أجرى جولة اليوم ولكن لم تشمل مدينة سوهاج وأخميم فقط.

لافتا أن هيئة المجتمعات العمرانية تم إنشاؤها عام 1979 وكان الهدف منها الخروج من الوادي الضيق وان يكون لدينا مدن في الظهير الصحراوي.



وأضاف جمال طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز" ، أن مدن الصعيد كان لها الحق في التوسع في المدن الخاصة بها ، مؤكدا أن هناك أكثر من 15 مدينة بداية من الفيوم الجديدة حتي أسوان ونعمل علي إعداد جولات مستمرة لتفقد هذه المدن.

واوضح جمال طلعت، تفقدنا خلال هذا الاسبوع 5 مدن جديدة منها الفيوم وسوهاج الجديدة ومدينة اخمينم مدينة طيبة مؤكدا أن هناك 10% من سكان مصر الأن متواجدون في المدن الجديدة ومنها 15 مدينة متواجدة في مدن الصعيد.



قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية إلى مدينتي أخميم وسوهاج الجديدتين، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينتين، يرافقه مسئولو الهيئة، والمهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، والمهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهازين والمشروعات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة ودفع العمل بالمشروعات المختلفة بمدن الصعيد.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بمدينة أخميم الجديدة، بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى منها بمساحة٣٤٠٠ فدان، وكذا عمارات مشروع "سكن لكل المصريين" التى تم تنفيذها بإجمالي ٢٤٣٢ وحدة سكنية، ثم تفقدوا عدداً من المبانى الخدمية التى تم تنفيذها بالمدينة وتشمل ( وحدة صحية - أسواق تجارية وإدارية - وحدة إسعاف - مكتب بريد - قسم شرطة - ملاعب ثلاثية وخماسية)، والتى تساهم فى تنمية المدينة وجذب المواطنيين والاستثمارات إليها.

كما شملت جولة مسئولى الإسكان بأخميم الجديدة، تفقد محطة كهرباء شرق سوهاج المغذية للمدينة، ومتابعة أعمال الطرق وتنسيق المواقع بمداخل ومحاور مدينة أخميم الجديدة.

ثم انتقل مسئولو الإسكان، إلى مدينة سوهاج الجديدة، واستهلوا الجولة بزيارة الحديقة المفتوحة التى تم إنشاؤها بالمدخل الرئيسى للمدينة على مساحة ٤ أفدنة، والتى تضم مساحات خضراء ومسارات للجرى والمشى وسط الأشجار بطول ٢كم، ومسارا لقيادة الدراجات.

كما تفقد مسئولو الوزارة، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بمدينة سوهاج الجديدة، بطاقة إجمالية 36 ألف م3/ يوم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف م3/ يوم، بنسبة تنفيذ 95%، وسيتم التشغيل التجريبي لها خلال شهر.

كما تفقدوا المستشفى الجامعى التي تم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة ٨.٥ فدان، حيث تم بناء مبنى المستشفى على مساحة ٢٢٢٣ م٢ بالإضافة إلى المبنى التعليمي بمساحة ٨٠٠ م٢.