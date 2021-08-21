الخشت: نتواصل باستمرار مع الطلاب وبيننا وبين الطلاب لغة حوار مشتركة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، إنه يتواصل مع الطلاب في الجامعة بلغة قريبة منهم حتى تزول المسافات وتكون هناك لغة تواصل مشتركة وحوار مفتوح مع الطلاب من أجل سد الفجوة مع الطلاب، ومن المهم أن نقترب منهم حتى يقتربوا منا ونأخذ بأيديهم نحو المستقبل.

وأوضح الدكتور الخشت، أن اللغة العربية تتطور عبر التاريخ وأنه يوجد من الألفاظ والمفردات الجديدة ما يتم إدخاله في معجم اللغة ومنها ما يتم استهجانه واستبعاده ويموت بمرور الوقت.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة قامت بمبادرة لتطوير اللغة العربية وتطوير قواعدها وتوسيع رقعة القاموس العربي لأن اللغة ليست ثابتة أو جامدة، لافتاً إلى أن اللغة العربية تطورت في القرن الثالث الهجري تطور كبير بعد الانفتاح على حضارات الهند واليونان وفارس وبدأت الترجمات للعلوم من الحضارات الأخرى.