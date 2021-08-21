مدافع برشلونة يتلقى خبرًا صادمًا قبل لحظات من مباراة أتليتك بلباو

تلقي إيريك جارسيا مدافع برشلونة خبرا صادما بخبر وفاة جده، قبل لحظات من مباراة فريقه مع مضيفه أتلتيك بيلباو.

وأصر اللاعب على خوض المباراة المقامة الآن ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني على ستاد سان ماميز.

وأهدر مارتن برايتويت فرصة التقدم في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بعدما استطاع ممفيس ديباي أن يمر من الجانب الأيمن ويلعب عرضية أرضية للدنماركي في مواجهة المرمى، لكنها أطاح بها أعلى من العارضة.

وكانت العارضة مساندة لبرشلونة في الدقيقة العاشرة بعدما سدد سانسيت كرة كانت في الطريق إلى الشباك لولا أن العارضة وقت في طريقها.

وتكون تشكيل برشلونة من:

نيتو، ديست، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، أنطوان جريزمان، ممفيس ديباي، مارتن برايتويت، بيدري، خوردي ألبا، فرانكي دي يونج، اريك جارسيا.



ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لمواصلة انطلاقته القوية في مسابقة الدوري الإسباني، بتحقيق الفوز على أتلتيك بلباو في مباراة الليلة، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا.

