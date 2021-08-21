تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والنظافة في بيلا بكفر الشيخ

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجهود لرفع أعمال النظافة والإنارة للشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، حملة تطهير وتعقيم ونظافة الشوارع، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

قام قطاع النظافة بمدينة بيلا، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، بحملة علي فترتين صباحية ومسائية لرفع تراكمات القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والأحياء، بجانب القيام بأعمال تمهيد ومسح الطرق الرئيسية بالمدينة، كما قامت سيارة رش المياه بغسل الأرصفة بطول الشوارع الرئيسية، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

كما واصل قسم الكهرباء بالمدينة، أعمال صيانة ومراجعة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة بنطاق المدينة، وذلك في إطار المرور الميداني على أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، واستكمال أعمال صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة وإصلاح الأعطال بنطاق الشوارع والميادين المختلفة.

ونفذت وحدة الملاريا بالإدارة الصحية بيلا، حملة لتعقيم وتطهير عدد من المنشآت الحكومية والشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلي تطهير صناديق القمامة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومنع انتشار الأمراض والأوبئة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وفي قرية إبشان، واصلت الوحدة المحلية بالقرية، جهودها في الحملات اليومية التي تنفذها الوحدة لرفع كافة المخلفات وأكوام وتجمعات القمامة باستخدام معدات الوحدة، وتم رفع المخلفات من الشوارع ونقاط تجميع القمامة من المقلب الوسيط بالقرية.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية روس الفرخ، حملة نظافة استهدفت رفع مخلفات القمامة والتراكمات وتمهيد وتسوية عدد من شوارع القرية، بجانب متابعة رئيس القرية أعمال استبدال خط المياه بالقرية قطر 6 بوصة، والتأكد من انتهاء الأعمال وعودة المياه إلي المناطق المتأثرة بالانقطاع.