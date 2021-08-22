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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يمارس نوعا غريبا من السحر.. الشرطة الأمريكية تعتقل مواطنا بتهمة قتل الحيوانات

صورة من داخل منزل
صورة من داخل منزل المتهم بممارسة السحر

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، عن قيام الشرطة الأمريكية بالتحقيق مع طبيب بولاية نيوجيرسي متهم بالتضحية بالحيوانات بغرض ممارسة سحر "السانتيريا" في شقته.

وقالت الصحيفة إن المحققين اكتشفوا جثث 22 حيوانا في منزل الطبيب المتهم بولاية نيوجيرسي الأمريكية، استخدمها من أجل ممارسة سحر "السانتيريا".

وسحر السانتيريا هو خليط من العبادات الكاثوليكية وديانة بعض القبائل الأفريقية، وهو سحر منتشر في جزر الكاريبي وبعض الدول الأفريقية ومناطق بالولايات المتحدة.

وتقول الصحيفة إنه لدى وصول رجال الشرطة إلى منزل المتهم، صادفوا وجود 9 مواشي وعدة دجاجات وحمامة ميتة معلقة فوق باب المنزل.

وتمكن المحققون من قسم الصحة البيئية في نيوجيرسي من العثور على ما لا يقل عن 22 حيوان تم الاحتفاظ بهم داخل منزل الطبيب المتهم، المكون من ثلاث غرف نوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيب يدعى إيميليو أوتيرو، وعندما تواصلت الشرطة مع مالكة المنزل، وهي ضابطة في البحرية الأمريكية قالت إن أوتيرو لم يدفع إيجار الشقة منذ شهر مايو، وتعتقد أنه يضحي بالحيوانات ويحدث ضررا بشقتها.

وأوضحت الصحيفة أن سحر السانتيريا الذي كان يمارسه أوتيرو يرتكز على بناء علاقات بين البشر والآلهة عبر التضحية بالحيوانات.

وأظهرت الصور التي التقطها المحققون عددا من الماعز في الفناء الخلفي للمنزل وكومة من جثث الدجاج، لكن المتهم أنكر قتلهم لأغراض دينية وقال إنه يستخدمهم بهدف الطعام.

وبحسب الصحيفة، فإن أوتيرو قد يقضي 3 أشهر في السجن بسبب التهم الموجهة إليه وغرامة 2000 دولار.

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