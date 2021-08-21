أول رد فعل من فرج عامر لـ لاعبي سموحة بعد هزيمة الجونة بثلاثية

هنأ المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، عقب الفوز الكبير على ضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

واشاد"عامر" بأداء اللاعبين وقدرة الكابتن أحمد سامى علي إدارة المباراة ووصوله الي الهدف المنشود بحصد العلامة الكاملة

وحقق فريق سموحة الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية في الجولة الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري.

وجاء الهدف الأول لسموحة في الدقيقة التاسعة عبر محمد نادي داخل منطقة الجزاء الذي حولها من لمسة واحدة لداخل الشباك.

فيما جاء الهدف الثاني للفريق السكندري عن طريق ركلة جزاء نجح في تسديدها مصطفى فتحي.

في الدقيقة 31 تعرض أحمد عادل حارس مرمى فريق الجونة للطرد بعد منع مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء ليتحصل على بطاقة صفراء قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو من أجل إشهار البطاقة الحمراء.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نجح كريم الطيب في تسجيل هدف التقليص لصالح الجونة بعدما أرسل عمرو السعداوي تمريرة عرضية رائعة من جهة اليسار حولها كريم الطيب برأسية مرت من فوق الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 63 نجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

بهذه النتيجة قفز سموحة للمركز الثالث برصيد 50 نقطة فيما ظل الجونة عند النقطة 37 في المركز الـ11.

