بقدرات خاصة .. هيونداي تكشف عن إلنترا إن 2022 |صور وفيديو

أعلنت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية ، عن تدشين النسخة الأمريكية من النسخة إلنترا موديل 2022 صاحبة إطلالة السيدان الفاخرة، التى تم الكشف عنها فى يوليو الماضى ، و تعتبر متشابهة تماما بالنسخة الاصلية، مع اختلافات طفيفة فى الاداء وخيارات ناقل الحركة، مع بعض اللمسات المميزة بحزمة N.

قدرات هيونداي إلنترا إن 2022

ومن المعروف ان السيارة هيونداي إلنترا N موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك توربو سعة 2.0 لتر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 276 حصان و 391 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع امكانية N Grin Shift والتي تعمل على زيادة القوة إلى 286 حصان خلال مدة زمنية تقدر بـ 20 ثانية في المرة، كما يمكن اعادة استخدامها كل 40 ثانية، و بهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 5 ثواني فقط.

و توفرة السيارة هيونداي إلنترا N موديل 2022 ، بخيارين من نواقل الحركة الأول مانيوال مكون من 6 سرعات، بينما يأتي الناقل الثاني بقدرات أوتوماتيكية النقل مدعم بتقنية NPS التي تعمل على تعزيز التسارع عن طريق زيادة عزم الدوران إلى أقصى حد، بالاضافة الى التحكم في الإطلاق لتسارع مثالي، و الوصول إلى أرقام قوية.

وزودت السيارة هيونداي إلنترا N موديل 2022 ، بنظام تعليق يُمكن التحكم فيه إلكترونياًو عدة لمسات خارجية انسيابية، بالإضافة إلى تحسينات ميكانيكية على الهيكل، و جنوط معدنية أنيقة المظهر يبلغ قياسها 19 بوصة تعتمد على إطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S، و منظومة عادم مزدوجة الأداء.

وظهرت السيارة هيونداي إلنترا N موديل 2022 بجناح خلفي لتعزيز الديناميكية الهوائية، و تحسين الصلابة الالتوائية بنسبة تصل لـ 29%، و عازل ثنائي في التعليق الأمامي وقطع أخرى على تحسين القيادة وتقليل الضوضاء والاهتزاز .

وحصلت المقصورة الداخلية للسيارة هيونداي إلنترا N موديل 2022 ، على مقاعد ذات اطلالة رياضية تحمل علامة N المميزة، كما تنتشر شعارات N داخل أرجاء المقصورة وفي منتصف عجلة القيادة التي تأتي بتقنية المالتي فانكشن المتعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي N Sound Equalizer، و شاشة عرض الوسائط المتعددة و برامج الملاحة والخرائط، تدعم التطبيقات الحديثة.