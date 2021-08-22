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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانة سعودية تعلن ارتداءها الحجاب من المسجد النبوي .. تفاصيل

نيرمين محسن
نيرمين محسن

أعلنت الفنانة السعودية الشابة نيرمين محسن ارتداءها الحجاب، بعد أن تساءل جمهورها عن غيابها خلال الفترة الماضية.

وردت على محبيها من خلال احد التطبيقات الشهيرة وقالت أنها أحبت أن تكون مع نفسها تلك الفترة لتتخذ هذا القرار، متمنية ان ينفعها الله به في الدارين".

وكشفت من داخل المسجد النبوي عن حبها لاخذ القرار وهى بعيدة عن كل البشر، وكان اول العارفين بما قامت به هى والدتها.

وتابعت: "قبل أن أرجع الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب.

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نيرمين محسن  فنانة سعودية بدات مشوارها الفني في عام 2010 واختيرت من أبرز نجوم المسلسل الشهير "العاصوف"، بعد نجاحاها في عدد من الاعمال حيث زادت شهرتها بعد مشاركتها في عملٍ سوري، ولها العديد من الأعمال الفنية من أهم مشاركتها في  مسلسل المرايا مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 2011.

المسجد النبوي السعودية صور نيرمين كوكو شانيل سعودية نيرمين محسن

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