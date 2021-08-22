ملخص تعادل برشلونة مع أتلتيك بيلباو 1-1بالدوري الإسباني .. فيديو

تعادل فريق برشلونة بهدف لمثله أمام مضيفه أتلتيك بلباو، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإسباني.

واستطاع انياجو مارتينيز أن يتقدم لصالح أتليتك بلباو في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعد ركنية مثالية ارتقى مدافع أصحاب الأرض بشكل رائع صوبها قوية في شباك نيتو الذي عجز عن التعامل معها.

واستطاع ممفيس ديباي أن يتعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 75 بعدما حصل على الكرة في مواجهة المرمى وسددها قوية لتسكن الشباك.

وأهدر مارتن برايتويت فرصة التقدم في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بعدما استطاع ممفيس ديباي أن يمر من الجانب الأيمن ويلعب عرضية أرضية للدنماركي في مواجهة المرمى، لكنها أطاح بها أعلى من العارضة.

وكانت العارضة مساندة لبرشلونة في الدقيقة العاشرة بعدما سدد سانسيت كرة كانت في الطريق إلى الشباك لولا أن العارضة وقت في طريقها.