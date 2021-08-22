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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك.. وموعد عزاء حماة محمد رمضان

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين. 

 

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

 

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق الدعم للاعبي الزمالك مع اقتراب حسم لقي الدوري المصري الممتاز


 محمد رمضان يعلن موعد ومكان عزاء والدة زوجته

 

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد عزاء والدة زوجته التي وافتها المنية مساء أمس  وكتب محمد رمضان عبر حسابة بإنستجرام "انا لله وانا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي


 

بعد غارات قوات الاحتلال.. هاشتاج غزة تحت القصف يتصدر الأكثر تداولا على تويتر

 

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #غزة_تحت_القصف بعد غارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة

 

فاضل على الحلو تكة.. جماهير الزمالك تطالب لاعبي الفريق بحسم لقب الدوري
 

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج ‏‎#لاعبي_الزمالك_احسموا_الدوري  دعما لنادي الزمالك في المباراة القادمة أمام الإنتاج الحربي لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

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