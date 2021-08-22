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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي.. اليوم

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا، على نظيره أودينيزي، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب الفريولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مسابقة الدوري الإيطالي 2021 - 2022.

ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيميليانو أليجري، لتحقيق الفوز على أودينيزي، في مباراة اليوم، وقطع أولى خطوات لقب الدوري الإيطالي.

وأعلن نادي يوفنتوس، في شهر مايو الماضي، عودة أليجري لقيادة الفريق، خلفا لـ أندريا بيرلو، الذي خسر لقب الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، لصالح إنتر ميلان.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإيطالي على مر التاريخ، برصيد 36 مرة، ويحل فريق إنتر ميلان ثانيا بـ 19 لقبا.

ومن المتوقع أن يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا مع يوفنتوس في مباراة اليوم، بعدما أكد أليجري استمراره مع الفريق، خلال الموسم الجاري.

على الجانب الآخر، يتسلح أودينيزي بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية، أمام كريستيانو رونالدو ورفاقه.

كان يوفنتوس تفوق على أودينيزي في الدوري الإيطالي الموسم الماضي ذهابا وإيابا، حيث فاز 4 - 1، في مباراة الدور الأول، و2 -1، في الدور الثاني.

 

بث مباريات الدوري الإيطالي مجانا


أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أول، أمس الجمعة، بث بعض مباريات الكالتشيو، مجانا عبر قناتها الرسمية، على موقع “يوتيوب”.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان عبر موقعها الرسمي: "ستقوم رابطة الدوري الإيطالي ببث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بداية من السبت الموافق 21 أغسطس، مع انطلاق الدوري الإيطالي، حيث سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة".
وأضاف البيان: "ستبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرة من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم".
وتابع البيان: "رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائما لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الاستراتيجية والمهمة".

وواصل البيان: "في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليارات مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك".

وأوضح البيان: "سيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة من حقوق دوري الدرجة الأولى الإيطالي".

 ومن المقرر أن تنقل مباراة يوفنتوس وإدينيزي، على موقع يويتوب.

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