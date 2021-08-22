نصائح للعناية بالبشرة .. كيف تصنعي مصل الوجه

العناية بالبشرة ، على الرغم من أنها قد تبدو سهلة ، إلا أنها واسعة ويمكن أن تكون مربكة للكثيرين، للبدء بشكل صحيح ، يجب على المرء أولاً معرفة وفهم نوع بشرته ومتطلباته ثم تطبيق المنتجات المناسبة.

ومع ذلك ، تظل الأساسيات كما هي ويمكن للمرء أن يعزز روتين العناية بالبشرة من خلال وضع بعض المؤشرات الأساسية في الاعتبار لمساعدتك ، إليك دليل صغير لتطبيق مصل الوجه من طبيب الأمراض الجلدية الدكتورة نيكيتا سونافان.

القاعدة الأساسية ، وفقًا للدكتور سونافاني ، هي البدء من أنحف إلى أثخن. وكتبت على إنستغرام: "المصل الأفتح أو الأكثر سيلانًا سيوضع على بشرتك أولاً متبوعًا بالمصل السميك أو الأثقل".

* إذا لم تكن متأكدًا من ترتيب تناسق السيروم الخاص بك ، فيمكنك وضع بضع قطرات من كل منها على ظهر يدك ومعرفة أيهما يعمل بشكل أسرع ، كما اقترحت.

* إذا كنت تستخدمين مصلًا أو تونرًا حامضيًا ، حتى يكون الجلد مهيئًا.

* لا تستخدمي أكثر من مصلين فلن تكون فعالة.

* إذا كنت تستخدم عدة أمصال ، فيجب أن تستهدف مناطق مختلفة من المشاكل.

"تحقق من قائمة المكونات الخاصة بالتركيبات للتأكد من أنك لا تستخدم مكونًا نشطًا واحدًا عدة مرات الكثير من حمض الهيالورونيك يمكن أن يسبب اندلاع! "