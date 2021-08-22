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نماذج فريدة.. التضامن تكشف حجم تطوع الشباب في مبادرة حياة كريمة| فيديو

الدكتور وائل عبد
الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

قال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، إن هناك فريق بحثي منتشر في 26 قرية داخل محافظة الدقهلية، وذلك منذ بداية إطلاق مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن هذا الفريق اللبحثي بمثابة "عين" وزارة التضامن داخل القرى.

 

وأضاف وائل عبد العزيز ، خلال لقائه مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن هذا الفريق البحثي يقوم برصد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، ورسم صورة واقعية لهم، والإلمام بكافة متطلبات الأفراد، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

 

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، إلى أن قوافل الخير التي أوصى بها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، هي نموذج فريد من نوعه، حيث شارك فيها الكثير من فئات الشباب وأظهرت روحهم، سواء شباب الهلال الأحمر، أو شباب الجامعة أو شباب متطوعين، معقباً: "فئة الشباب هي أكثر فئة مشاركة داخل مبادرة حياة كريمة"، مضيفاً أن هذه القوافل أيضاً عكست مدى شراكة مؤسسات المجتمع المدني بالمؤسسة الحكومية.

 

ونوه وائل عبد العزيز، أن قوافل الصحة بدأت بالكشف المبكر والمجاني، وانتهت بتوفير العلاج المجاني ، مشيراً إلى أن قوافل الخير، والقوافل العلاجية كانت كلها مدعمة من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، أن الشباب والنساء المتخرجين ولكن لم يؤدوا الخدمة العسكرية لهم، فلهم الحق بتأديتها من خلال الانضمام لفئة الشباب المتطوعين داخل مبادرة حياة كريمة، وذلك داخل محافظة الدقهلية.

 

وعقب وائل عبد العزيز قائلاً: "تحيا مصر بشبابها"، مشيراً إلى أن تم تنفيذ أجندة "برنامج وعي" في قرى حياة كريمة بـ "شربين"، بداية من الهجرة الغير شرعية، ومناقشة قضايا معينة تهم المجتمع وفئة الشباب والمرأة الريفية بصورة خاصة.

 

وأكمل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية أن هناك برنامج توعية يخص النساء الريفية، مثل: لا للختان، ولا للأمية، والاعتماد على الرائدات الريفية.

التضامن تطوع الشباب مبادرة حياة كريمة وزارة التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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