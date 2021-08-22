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رئيس التحرير
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لميس سلامة: حياة كريمة من أهم المبادرات التى تتم على أرض مصر

لميس سلامة
لميس سلامة

قالت الإعلامية لميس سلامة ، إن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات التى تتحقق على أرض مصر .


وأوضحت " سلامة " ،  خلال حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد ، والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن أهم أهداف مبادرة حياة كريمة تحقيق التنمية الشاملة ، وتوفير سكن كريم ، وتحسين معيشة الأفراد التعليمية والاجتماعية .


وكشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن ، خلال تصريحات سابقة عن المصادر التى تحصل من خلالها الوزارة لتمويل تنفيذ المشاريع المنوطة بها ضمن مشروع حياة كريمة.


وأوضح عبد الموجود، أن مصادر تمويل وزارة التضامن هي الموازنة التى تخصصها الدولة للوزارة، وتبرعات المجتمع المدنى، والمنح الخارجية.

 

وقال مساعد وزيرة التضامن، إن 14 مليون مواطن يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، بخلاف الموجودين على قوائم الانتظار التى يتم فحصها، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم دعم الغارمين والغارمات وتعمل على تأهيل الخارجين من السجون.

 

وكشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن، أن المواطن المصري، يشعر بالجهود التى تقوم بها الدولة لتنفيذ مشروع حياة كريمة، وبناء الإنسان.
 

وأوضح عبد الموجود، أن المواطن شريك للدولة ، حيث أن المشروعات تتم بناء على مقترحات أبناء القرى والمراكز، مؤكدا أن المواطنين يتفاعلون أيضا بالتبرع سواء بأراض أو أموال لاستكمال بعض المشاريع.

 

ولفت مساعد وزيرة التضامن، إلى أنه تم استهداف الأسر الأولى بالرعاية عبر عدد من البرامج التعليمية، الرياضية، والصحية والاقتصادية حيث أن كل وزارة تقوم بدورها فى هذا الشأن.

 

وعن تفاصيل دور وزارة التضامن فى بناء الإنسان ضمن مشروع حياة كريمة، قال إن وزارة التضامن معنية بالتدخلات الاجتماعية، الخاصة بالأسرة عبر عدة مراحل بداية من اليوم الأول للطفل داخل أسرته.

 

 

 

الإعلامية لميس سلامة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة وزارة التضامن المجتمع المدني تكافل وكرامة

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