بسبب الأمان الزائف.. إسلام عنان يحذر: الموجة الرابعة لـ كورونا في هذا الموعد

قال الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة ، إن مصر مازالت في المرحلة ما بين الموجة الثالثة والموجة الرابعة من فيروس كورونا ، منوهاً: "الإصابات اللي أحنا ملاحظينها الفترة دي بسبب الأمان الزائف قبل كل موجة".

وحذّر الدكتور إسلام عنان ، خلال لقائها لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "الأولى"، والفضائية المصرية، أن مصر حاليًا في فترة ارتداد أعداد فيروس كورونا ، وأن موعد الموجة الرابعة سيبدأ شهر سبتمبر القادم.

وتابع "عنان": بيني وبين ماسبيرو ساعة، مشوفتي في الطريق غير واحد بس لابس ماسك ، وإحنا اللي بنساعد الموضوع ينتشر بشكل أكبر .



وأردف : اتمنى أن الزيادة تكون في الإصابات وليس في الوفيات ، خاصة في النصف الثاني من شهر سبتمبر ، وهناك أمل بأن تكون أعداد المصابين قليلة بعد انتشار اللقاحات .

وفي سياق آخر ، أوضح أن هناك 12 ألف طفل أمريكي يحتجزون في المستشفيات في أمريكا ، بسبب ذلك المتحور ، معقباً: " بيهاجم فئات غير المتعودين عليها " .