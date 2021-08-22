وزير الرياضة يطمئن علي حالة مصابي فريق كرة سرعة بمركز شباب دسوق

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي زيارة لاعبي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق المصابين، الذين تعرضوا لحادث سير اليوم أثناء عودتهم لمحافظة كفر الشيخ بعد الانتهاء من مباراتهم التي أقيمت بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات.

ووصل اليوم وزير الشباب والرياضة إلي مستشفي جامعة المنوفية لمتابعة حالة المصابين، والتقي كلاً من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

وتعرف الوزير علي جمبع الإجراءات التي تم اتخاذها مع المصابين، وتوافر كافة الإمكانيات لهم، مطمئناً علي الحالة الصحية لهم، والتأكيد علي المتابعة الدورية لحالتهم خلال الفترة المقبلة، وتلبية كافة رغباتهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي تقديم أوجه الدعم لكل الحالات، وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم، ومتابعة الحالات المصابة التي تخضع لجراحات عاجلة، معرباً عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى الملاعب.