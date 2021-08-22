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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"شركات السياحة بالإسكندرية": تطعيم 650 عامل بالقطاع لمواجهة كورونا

شركات السياحة فى
شركات السياحة فى الاسكندرية

أعلن على المانسترلى رئيس غرفة شركات السياحة فى الاسكندرية، عن بدء تلقي العاملين بالسياحة فى الإسكندرية لقاح كورونا.

 

وأكد المانسترلى فى تصريحات صحفية، أن اللقاح يتم الحصول عليه داخل مقر غرفة شركات السفر والسياحة بالاسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة، مشير إلى أن التطعيم سيشمل إيضا أصحاب الشركات السياحية والمرشدين السياحيين.

 

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة فى الاسكندرية، إلى أن اليوم سيتم تطعيم أكثر من 650 من العاملين بالسياحة والأحد القادم سيتم استكمال حملة التطعيم بمقر الغرفة.

 

يذكر أن القطاع الخاص والدولة يسعا جاهدين لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي فى العديد من المحافظات حيث انتهت العملية بالفعل فى محافظتى البحر الاحمر وجنوب سيناء.

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شركات السياحة فى الاسكندرية شركات سياحة الاسكندرية السياحة كورونا على المانسترلى

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