بعد إعلان تجربتها فى شوارع القاهرة..أهم مواصفات السيارة الكهربائية E70 وموعد انتاجها

أعلنت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن تجربة عدد من السيارات الكهربائية طراز "E70" في شوارع القاهرة ، بالتعاون مع شركة أوبر.

واستوردت شركة النصر للسيارات 13 سيارة "E70" من شركة دونج فينج الصينية ، والتي يجري التعاون معها لإنتاج هذا الموديل بمصانع شركة النصر، وذلك لعمل الاختبارات لها في الأجواء وعلى الطرق المصرية، للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بشركة النصر للسيارات منتصف يوليو 2022 بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة.

وتشمل التجربة 9 سيارات يجري تسليمها للسائقين على تطبيق أوبر، الذين تم تدريبهم من قبل فريق من شركة دونج فينج الصينية على استخدام وشحن السيارات الكهربائية، حيث سيتم اختبار السيارة وفق معايير محددة على مسافة سير تصل إلى 30 ألف كيلو متر للسيارة الواحدة خلال فترة ما بين 3 إلى 4 أشهر.

وتتميز السيارة الكهربائية E70 المقررة بمصانع شركة النصر للسيارات و التي ستحمل علامتها "نصر" بعدة مواصفات منها:

1- آمنة وصديقة للبيئة ومصروفات الصيانة منعدمة.

2- تسير 400 كيلو في الشحنة الواحدة.

3- سعر الشحن البطيء يتم ب 167 قرش للكيلو متر بما يعادل 140 جنيه للشحنة الواحدة .

4-يصل سعر الشحن السريع الى 360 جنيه، بواقع ب367 قرشا للكيلو متر.

5- توفر الشحن المنزلي للسيارة وضعها على الشاحن، من خلال وصلة ٣٢ أمبير تعادل استهلاك طاقة تكييفين.

6- يتراوح ما بين 320 ألف جنيه و 400 ألف جنيه حسب موديل السيارة.

وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن توفير أماكن للشحن للسيارة الكهربائية بمختلف انواع الشواحن بالمحطات العامة الحالية فى نحو ٧٥ محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70 وجارى التعاون مع شركة انفنيتى فى الشحن.

من المقرر فتح باب الحجز للسيارة الكهربائية نصر E70 نهاية العام الجارى.