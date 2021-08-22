شوشة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية في سيناء بنسبة نجاح 100 %

اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 100 ٪ .



وأشاد المحافظ بالطلاب لاجتهادهم وبأولياء الأمور لتوفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وبالمنظومة التعليمية التى ساعدتهم على التحصيل .

١٠٠% نسبة النجاح



ومن جانبه .. قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب الذين كان لهم دور ثان في الشهادة الإعدادية بلغ 1803 طلاب .. حضر منهم 1472 طالبا وطالبة ، وغياب 331 طالبا وطالبة ، وقد نجح جميع الحاضرين بنسبة 100 % .



حضر اعتماد النتيجة خالد أبو سلمة مدير ادارة التعليم الاعدادى بمديرية التربية والتعليم ، وعدد من مسئولى الكنترول والقيادات التعليمية .



ومما يذكر أن نتيجة الدور الأول بالشهادة الاعدادية كانت بنسبة نجاح 82.1 % .